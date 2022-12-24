أسعار تذاكر "خليجي 25" بين 10 و30 دولارا

أعلن اتحاد كرة القدم العراقي عن أسعار تذاكر الدخول إلى مدرجات مباريات "خليجي 25"، والتي ستنطلق في البصرة في السادس من يناير المقبل، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه في فندق شيراتون البصرة بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال ومحافظ البصرة اسعد العيداني وعضو الاتحاد احمد الموسوي واعضاء اللجنة المنظمة. وكشف الموسوي عن آلية بيع التذاكر الخاصة بالبطولة والتي ستكون إلكترونيا، وفي موقع الحدث ايضا، مبينا ان الاسعار ستكون على اربع فئات وحسب كل فئة، وهي الأخضر لمباراتين بـ 30 دولارا، أي ما يعادل 45 ألف دينار عراقي، والأصفر لمباراتين 20 دولارا، أي ما يعادل 30 ألف دينار عراقي.

وباللون العنابي لمباراتين 14 دولارا، ما يعادل 20 ألف دينار عراقي، والرابعة والأخيرة السماوي لمباراتين بـ 10 دولارات، أي ما يعادل 15 ألف دينار عراقي. وأضاف: بخصوص البيع المباشر سينطلق بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي في خمس مواقع، وهي (ملعب البصرة الدولي وملعب الميناء وتايم سكوير مول وشنشل مول والكورنيش).