30 ألف متسابق في ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية

حققت النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري التي أقيمت صباح أمس، في مدينة الإسكندرية بمصر نجاحاً كبيراً في مشاركة قياسية فاقت 30 ألف متسابق. وانطلق السباق من أمام استاد الإسكندرية الدولي (أقدم استاد في مصر وإفريقيا) وتأسس عام 1929، وسبقته في التأسيس بوابة الماراثون التي استقبلت المتسابقين، حيث احتفلت إدارة الاستاد هذا العام بمرور 100 سنة على تأسيسها، تحت اسم بوابة الماراثون.

وكانت المشاركة واسعة من كل أطياف وشرائح الشعب المصري، تعبيراً منهم عن حب وتقدير مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والذي يحمل الماراثون اسمه.

حضر فعاليات السباق وشارك في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات في مصر، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة الإسكندرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وفاز بالمركز الأول لمسافة 10 كم رجال سالم أحمد، وفي فئة السيدات حلقت بالمركز الأول أمينة بخيت. وفي فئة الرجال لأصحاب الهمم فاز بالمركز الأول وليد جابر. أمّا في فئة السيدات لصاحبات الهمم، ففازت هدى أحمد.

• توج سالم أحمد وأمينة بخيت بلقب النسخة السابعة من الماراثون.