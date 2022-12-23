ختام المعسكر الدولي للمبارزة في دبي

اختتم المعسكر الدولي للمبارزة، بصالة أسماء بنت النعمان الرياضية بمنطقة الطوار في دبي، والذي نظمه اتحاد اللعبة، بالتعاون مع شركة «شامبيونز جروث».

وأشاد الأمين العام لاتحاد المبارزة، موسى البلوشي، بالجهود المبذولة، سواء من اللاعبين أو المدربين بالاتحاد، الذين يبذلون قصارى جهدهم طوال العام لنجاح مسيرة المبارزة، التي تسير من نجاح إلى نجاح، وتختصر الزمن للوصول إلى العالمية وفق رؤية مجلس الإدارة، برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة والاتحادين العربي والاماراتي للمبارزة.

وقال البلوشي في بيان أمس: «لقد لمسنا عن قرب الجهود المبذولة في المعسكر الدولي الأول، الذي حضره أكثر من 40 لاعباً ولاعبة، ولم يقتصر على أبناء الإمارات، بل شمل أبطال المنتخب الايطالي، أصحاب الإنجازات العالمية، كما لحق بالمعسكر أيضاً لاعبون من السعودية والكويت وروسيا ومصر، وعدد من اللاعبين الأجانب المقيمين في الدولة».