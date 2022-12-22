اليماحي: كرة الإمارات تحتاج إلى استراتيجية واقعية بمشاركة الجميع

قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، إن كرة الإمارات ينقصها التخطيط السليم، وتحتاج إلى وضع استراتيجية واقعية للمستقبل تكون على مستوى عالٍ ويشارك في صنعها الجميع، وليس بشكل منفرد، سواء على صعيد الهيئة العامة للرياضة أو اتحاد الكرة أو المجالس الرياضية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «كرة الإمارات تعاني منذ فترة، وهذا يعني أن التخطيط لم يكن سليماً»، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من ما حدث في النسخة الأخيرة لمونديال قطر 2022، من أجل بناء منتخب قوي من الآن، وأن يكون الهدف الرئيس له هو الوصول إلى كأس العالم 2026. وأضاف: «فرص المنتخب في التأهل لكأس العالم المقبلة قياساً بترتيبه الحالي في آسيا يفترض أن تكون كبيرة مع زيادة عدد منتخبات آسيا المشاركة في البطولة المقبلة التي تضم 48 منتخباً، إلى ثمانية بدلاً من خمسة في البطولة الأخيرة».

وقال أيضاً: «لابد أن تكون هناك عملية إحلال وإبدال في المنتخب تحضيراً لكأس العالم المقبلة، نظراً لأن أغلب اللاعبين في المنتخب حالياً لن يكونوا موجودين مع الأبيض بسبب عامل السن».

وتابع « ظللنا نخطط بشكل عشوائي، وعندما تكون لدينا استراتيجية اليوم يأتي فريق أو اتحاد آخر غداً، ويقوم بتغييرها، لذلك حان الوقت لكي تكون لدينا استراتيجية واضحة».

وكان اليماحي شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وقال: «بالنسبة لنا في الإمارات من أهم الدروس المستفادة من كأس العالم الأخيرة أنه عندما نواجه منتخبات كبيرة فإنه مع وجود الفوارق الفنية يجب أن يكون هناك تحضير جيد، فقد شاهدنا الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي، بعدما تفوق على منتخبات كبيرة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وكذلك المنتخب السعودي الذي فاز على بطل العالم حالياً، الأرجنتين، وحتى منتخبات أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان لعبت مباريات جيدة أمام فرق كبيرة». وشدد اليماحي على أن كرة الإمارات لا ينقصها الدعم المالي، وإنما التخطيط السليم.