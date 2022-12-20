منتخب الكاراتيه يحصد 4 ميداليات في «آسيوية أوزباكستان»

عزز المنتخب الوطني للكاراتيه، غلته إلى أربع ميداليات ملونة (ذهبية، فضية، برونزيتان)، في البطولة الآسيوية للرجال والسيدات والناشئين وتحت 21 عاماً، المقامة حالياً في أوزباكستان، ويسدل الستار عليها غداً، بمشاركة 781 لاعباً ولاعبة، يمثلون 28 دولة، منها سبع دول عربية.

وعززت اللاعبتان خديجة الجسمي، وحوراء العجمي، أمس، غلة الإمارات إلى ميداليتين برونزيتين، وذلك بحلولهما بالمركز الثالث في منافسات «الكوميتيه» للناشئات والسيدات، ولوزني تحت 54 و50 كيلوغراماً.

وجاءت الميداليتان البرونزيتان لخديجة وحوراء، مكملة لذهبية وفضية لاعبي الدولة، التي سجلت أول من أمس، بانتزاع فاطمة خصيف المركز الأول في منافسات «كوميتيه» لوزن تحت 68 كيلوغراماً للمرحلة العمرية تحت 21 عاماً، قبل أن تشهد المرحلة العمرية ذاتها للذكور، حصد يوسف فريدوني فضية فردي «الكاتا».

من جهة أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، اجتماعاً لمجلس إدارة الاتحاد القاري، حضره رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، ناقشوا خلاله مستقبل اللعبة في القارة الصفراء، واعتماد برنامج البطولة الآسيوية لعام 2023.

كما استعرض الاجتماع توحيد اللوائح بين الاتحادين الآسيوي والدولي للكاراتيه، وتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة على أن يتم عرضها على المجلس في الاجتماع المقبل.

ذهبية وفضية وبرونزيتان تلمع على صدور أبطال الكاراتيه.