3 ذهبيات وبرونزية لأبطال الإمارات في «دولية فزاع لرفعات القوة»

حقق المنتخب الوطني أربع ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات وبرونزية، في ختام مسابقات اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم «دبي 2022»، والتي تقام بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم. ونجح عادل شامبيه في الحصول على ذهبية الكبار «المجموع العام» في وزن 188 كغم، وبرونزية أفضل رفعة في الوزن نفسه، بينما فاز زايد الأنصاري بذهبيتي الناشئين في وزن 80 كغم «المجموع العام» وأفضل رفعة.

ويبدأ بطلنا البارالمبي محمد خميس مشواره في البطولة صباح اليوم في وزن 97 كغم، والذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية استعداداً لخوض تحدي بطولة العالم «دبي 2023»، بعد مشاركته الأخيرة في «عالمية» الكراسي المتحركة «الايواز»، التي أقيمت بالبرتغال، والتي نجح من خلالها في الفوز بالميدالية الذهبية.

وكان البطل الأردني عمر قرادة الحائز ذهبية «بارالمبية طوكيو» وفضيتي بكين وريو قد افتتح الميداليات الذهبية للعرب بحصوله على المركز الأول في وزن 49 كغم، بينما حصل السعودي عدنان عبدالله على ثلاث ميداليات في وزن 49 كغم (ذهبية وفضيتين) في مسابقتي الكبار والشباب.

وأبدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، فخرها بما حققته بطولات فزاع من نجاحات على مدار تاريخها، تماشياً مع نهج حكومة الإمارات التي تعد صاحبة الريادة والأكثر دعماً لأصحاب الهمم على مستوى العالم. وقالت في تصريح صحافي: «باتت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لها سمعتها في الساحة الدولية بالبصمة المميزة لأبناء زايد في تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية المهمة، وخاصة أن بطولات فزاع تشكل إحدى أهم البطولات في العالم، حيث تعد محطة تأهيلية مهمة للألعاب البارالمبية المقبلة (باريس 2024)».