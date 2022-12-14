17 دولة تشارك في البطولة العربية للدراجات بالشارقة

عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات مؤتمراً صحافياً، أمس، في مجلس الشارقة الرياضي، للكشف عن تفاصيل البطولة العربية الثانية المجمعة للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 16 إلى 27 الجاري، بمشاركة 17 دولة عربية في أكبر وجود بالبطولات العربية، إذ سيوجد أكثر من 400 لاعب ولاعبة ومدرب وإداري، يتنافسون في ثلاث بطولات، هي «الطريق - السباقات الجبلية – أصحاب الهمم».حضر المؤتمر الصحافي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ومدير البطولة ياسر الدوخي.

وقال رئيس اتحاد الدراجات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة «وجود ما يقرب من 400 لاعب ولاعبة وإداري ومسؤول في النسخة الثانية للبطولة العربية المجمعة من 17 دولة، دليل على حرص الدول العربية على الوجود والمشاركة، نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها البطولات التي تنظم في الإمارات».

وأضاف: «نفخر بأن تكون البطولة العربية المجمعة في الإمارات هي أول بطولة عربية معتمدة رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات، ومؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما دفع كل الدول للمشاركة والتنافس الشريف».

من جانبه، كشف مدير البطولة، ياسر الدوخي، عن شعار البطولة العربية، المستوحى من الصحراء وأهم معالم إمارة الشارقة، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن سباقات البطولة العربية، التي ستقام على مدار 10 أيام، تشهد ما يقارب 30 سباقاً مختلفاً، وتقام منافساتها في منطقة نزوى ومدينة كلباء التي ستشهد سباقات رئيسة، ومنها سباق الطريق للكبار.

وقال الدوخي في المؤتمر الصحافي: «تشهد البطولة وجود ثمانية سباقات معتمدة ومؤهلة رسمياً بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024 للمرة الأولى، وهو ما يعني نجاحاً كبيراً للبطولة بوجود نخبة من الحكام، سواء من داخل الدولة أو من الدول العربية المشاركة، إضافة إلى وجود حكمين رسميين للبطولة من الاتحاد الدولي للدراجات. الاستعدادات اكتملت، ونشكر الرعاة على دعمهم للبطولة من أجل نجاحها».

من جانبه، قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال: «وجود 17 دولة يؤكد ثقة جميع الدول العربية بدولتنا الحبيبة من أجل تنظيم كل المنافسات والبطولات العالمية، إمارة الشارقة تملك ما يجعلها قادرة على تنظيم أي بطولة أو منافسة عالمية، ونظمنا من قبل كأس العالم في كرة القدم، وبطولات عالمية».

حلم تحقق بعد 16 عاماً

أكد رئيس الاتحاد العربي، الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، أن «الاتحاد ظل ما يقارب 16 عاماً يسعى إلى اعتماد البطولة رسمياً في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، وبالفعل نجحنا في ذلك، لتكون هذه النسخة بالنقاط، ومؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، كما أنها تضم أكبر عدد من الدول المشاركة، وهو نجاح كبير وثقة بدولة الإمارات لتنظيم مثل هذه البطولات».