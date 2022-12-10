ميلان يعلن عن معسكره بدبي لمواكبة نمو النادي في المنطقة

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي عن انطلاق معسكره في دبي، حيث يقيم عدداً من الأنشطة داخل الملعب وخارجه في الإمارات بين 11 و20 الجاري. ويستفيد الفريق والمدرب بيولي وطاقم عمله، خلال فترة التحضير للنصف الثاني من الموسم، من البنية التحتية المتطورة جداً، والخدمات الفريدة والمواقع المتميزة، بما فيها منتجع «ون آند أونلي رويال ميراج»، ومركز التدريب متعدد الوظائف في ملعب نادي ضباط شرطة دبي، وملعب آل مكتوم الحديث جداً، الملعب الرئيس خلال بطولة كأس سوبر دبي.

ويواجه «الروسونيري» أرسنال، المتصدر حالياً للدوري الإنجليزي الممتاز، في 13 الجاري، ضمن كأس سوبر دبي، إضافة إلى مواجهة ليفربول في 16 الجاري ضمن البطولة نفسها، وتتضمن مباريات البطولة أيضاً جولة ركلات ترجيحية خاصة في كل مباراة. ويتيح وجود ميلان في دبي فرصة كبيرة أمام النادي لدعم مسيرة نموه في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تعزيز علاقاته مع الشركاء المحليين، وتعزيز حضور علامة «إيه سي ميلان» التجارية على المستوى الدولي. ويحظى ميلان بالعديد من الشراكات المهمة مع عدد من العلامات التجارية في المنطقة، بما في ذلك شركة طيران الإمارات، الشريك الرئيس للنادي منذ عام 2007، وفندق سيرو الشريك الفندقي الرسمي، ومنصة جيني الشريك الإقليمي الرسمي، إضافة إلى التعاون أخيراً مع «إكسبو 2020 دبي».

ويهدف الفريق من خلال الزيارات المؤسساتية واجتماعات العمل والأنشطة المتعلقة بالمشجعين والمبادرات التجارية إلى ترسيخ حضوره في المنطقة، التي تشهد اهتماماً متزايداً بكرة القدم، وتضم عدداً كبيراً من مشجعي النادي الشغوفين.

وأفاد تقرير نشرته شركة نيلسن للأبحاث التسويقية بأن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبيةً في دولة الإمارات، حيث يحظى ميلان بتشجيع أكثر من 2.5 مليون مشجع، كما تبين أن ميلان هو الفريق الإيطالي الأكثر مشاهدةً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال كامل موسم 21-22، حيث سجّل وسطياً نحو 546 ألف متفرج خلال مبارياته، ووصل عدد المتفرجين إلى ذروته التي بلغت مليوني متفرج في مباراته مع فريق ساسولو، التي كانت أكثر المباريات مشاهدةً على الإطلاق، وتأتي بعدها مباراة الفريق بمواجهة فريق انتر ميلان، التي حصلت على 1.6 مليون مشاهد. وتتضمن بعض نشاطات ميلان زيارة للشركاء الإماراتيين الرئيسين للنادي، ولقاءات مباشرة مع اللاعبين بتنظيم من بعض شركاء النادي في المنطقة. كما تستضيف علامة بوما التجارية في متجرها في دبي مول 17 الجاري فعالية خاصة بمشاركة عدد من لاعبي ميلان. ويحافظ النادي على اتصاله مع 500 مليون مشجع حول العالم أثناء فترة وجوده في دبي، بفضل إنشاء محتوى الوسائط المتعددة الحصري من قبل (ميلان ميديا هاوس).

ميلان يحافظ على اتصاله مع 500 مليون مشجع حول العالم أثناء فترة وجوده بدبي، بفضل منصة (ميلان ميديا هاوس).