دبي تستضيف نجوم المصارعة الحرة العالمية

أكد مجلس دبي الرياضي، أمس، أن مستقبلاً مشرقاً بانتظار المصارعة الحرة في دبي، فيما تتواصل الاستعدادات لاستضافة حدث تقدمه إحدى أهم منظمات المصارعة الحرة في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وتستضيف دبي مجموعة من كبار نجوم المصارعة الحرة العالميين في منظمة بروجرس ريسلينغ الذين يشاركون في نزالات هذا الحدث الرياضي الترفيهي، إلى جانب نخبة من مواهب المصارعة الحرة المحلية في دولة الإمارات.

ويشهد النزال الرئيس لحدث أبناء وبنات الصحراء المرتقب في عطلة نهاية الأسبوع مواجهة مهمة على لقب السيدات، تقام للمرة الأولى في دبي، بالإضافة إلى عدد من النزالات المشوقة والحماسية، تخوضها نخبة من المصارعين البارزين، من ضمنهم المصارع الإماراتي شاهين.

وتتمتع بروجرس ريسلينغ، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بجمهور عالمي واسع، بفضل شراكتها مع منظمة WWE التي توفر عروضها على شبكة البث التدفقي التابعة لها إلى الملايين من عشاق المصارعة الحرة في مختلف أنحاء العالم.

وتتعاون بروجرس ريسلينغ في تنظيم هذا الحدث مع ريسلفيست دي إكس بي WrestlefestDXB، والتي تتمتع بمكانة مهمة على الصعيد المحلي في دولة الإمارات، في تطوير ودعم المصارعة الحرة الترفيهية، منذ انطلاقتها في وقت سابق من العام الحالي.

ويتوقع أن يسهم حضور مجموعة من أفضل مواهب المصارعة الحرة عالمياً في تنمية الاهتمام بالمصارعة الحرة لدى جمهور الفعاليات الترفيهية والرياضية في دبي، ما يجعلها وجهة لأهم وأكبر العروض العالمية في هذا المجال، والعمل في الوقت نفسه على تطوير قاعدة جماهيرية، وتشجيع المواهب الناشئة في المنطقة وتطويرها.