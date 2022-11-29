ربع نهائي «الكأس» ينطلق 11 ديسمبر

اعتمدت رابطة المحترفين موعد مباريات الدور ربع النهائي، لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث تُقام جولة الذهاب يومي الأحد والاثنين 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما تقام جولة الإياب يومي 15 و16 ديسمبر.

وتنطلق جولة ذهاب الدور ربع النهائي يوم 11 ديسمبر، حيث يلتقي الظفرة والنصر، ويستضيف شباب الأهلي نظيره الجزيرة.

وتستكمل مرحلة الذهاب، يوم 12 ديسمبر، بمباراتي الشارقة وخورفكان، ويلتقي في ختام المرحلة العين والوحدة.

وينطلق إياب الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر، بمباراتي النصر والظفرة، والجزيرة وشباب الأهلي، فيما يلعب يوم 16خورفكان والشارقة، والوحدة والعين.