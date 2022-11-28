شارينا الفلاسي تنتزع كأس عيد الاتحاد للقدرة في الوثبة

انتزعت الفارسة شارينا أحمد الفلاسي، لقب كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في افتتاح موسم سباقات القدرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 243 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت الفارسة شارينا الفلاسي اللقب على صهوة الجواد «سيرافينو»، المملوك لإسطبلات المغاوير 3، بعدما جاءت في المركز السابع في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتقدمت إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، وحافظت على المركز نفسه في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، قبل أن تصعد إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

وجاء في المركز الثاني الفارس منصور خميس على صهوة الفرس «أميرة» المملوكة لإسطبلات إف 3، بعدما جاء في المركز الـ13 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية ثم إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة، قبل أن ينهي السباق في الوصافة بالمرحلة الرابعة.

في المقابل، حل في المرتبة الثالثة الفارس إبراهيم علي سبيل، على صهوة الجواد «شا شهم» المملوك لإسطبلات الوثبة، رغم تصدره السباق في المراحل الثلاث الأولى، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة.