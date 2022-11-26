اتفاقية تعاون في الغولف بين الاتحادين الإماراتي والمغربي

وقع اتحاد الإمارات للغولف اتفاقية تعاون وشراكة في لعبة الغولف مع نظيره المغربي، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع الناشئين على مستوى الوطن العربي، ومثلت الاتفاقية الجديدة، ثمرة اجتماعات مطولة بين مسؤولي اتحادي البلدين، وتوافق الرؤى حول تشكيل تحالف عربي باستراتيجية طموحة، لقيادة تطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات في تصريح صحافي: «الغولف رياضة تستغرق وقتاً وتفانياً لإتقانها، ويتطلع اتحاد الإمارات والاتحاد المغربي إلى شراكة مستدامة، تخلص إلى تطوير لعبة الغولف في قطاع الناشئين والمواهب الشابة في عالمنا العربي».

وجاء الإعلان عن اتفاقية الشراكة، بعد اتخاذ اتحادي الغولف في البلدين، قرار توحيد جهودهما في سبيل ازدهار اللعبة في العالم العربي، لصالح تطوير المواهب الناشئة، بما يمكنها الانتقال بمستوى طموحاتها إلى العالمية. وقال مصطفى الزين، النائب الأول لرئيس الاتحاد المغربي في تصريح صحافي: «يسعدنا واتحاد الغولف الإماراتي، إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تجلب الأمل لاتحادينا ولعبة الغولف في منطقتنا العربية، إذ تجسد هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لرؤية وازدهار المواهب الشابة».