الهاشمي عضواً في الاتحاد الآسيوي للغولف

أعلن الاتحاد الآسيوي للغولف عن اختيار نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء (م) الطيار عبدالله الهاشمي، عضواً مسؤولاً عن رياضة الغولف بالشرق الأوسط في آسيا، وتم الاختيار من قبل أعضاء الاتحاد الآسيوي والأوجوستا ماسترز والا (R&A) خلال اجتماعهم برئاسة الباكستاني تيمور حسن على هامش بطولة كأس نومورا للغولف المقامة في مدينة مانيلا الفلبينية.

وأكد اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي أن هذا الترشيح والمنصب الجديد، هو انعكاس مباشر للعلاقات والصداقات المتينة التي تربط الإمارات واتحاد الغولف فيها بالدول الأعضاء كافة في الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ.

وقال: «شرف لي أن أحظى بهذه الثقة، في دفعة إضافية من أجل الترويج للعبة على صعيد اللاعبين الهواة، واستخدام الشرق الأوسط كمنصةٍ لاستضافة المزيد من البطولات للنخبة، بما يخدم زيادة انتشار الغولف في المنطقة العربية وتطورها».

وأوضح: «تستضيف الإمارات والمنطقة العربية العديد من البطولات الكبرى على صعيد اللاعبين المحترفين، ونحن بحاجة الآن إلى الانتقال إلى فئة الهواة التي هي الشريحة الأكبر للاعبي الغولف في منطقة الشرق الأوسط».