البراري يجدد رعايته لفريق «تورك» للدراجات الهوائية

أعلن فريق «تورك» للدراجات الهوائية، وهو فريق للمواطنين الإماراتيين الهواة، عن تجديد الرعاية من قبل شركة البراري للعقارات للعام الثالث على التوالي، في واحدة من النماذج البارزة في تطبيق المسؤولية المجتمعية من قبل شركة وطنية لدعم أبناء الدولة في النشاطات الرياضية والمجتمعية.

وتأتي هذه الرعاية لتعزز من طموحات فريق «تورك» الذي يستعد للمشاركة في السباقات الرئيسية لبطولة السلم للسباقات الهوائية، الأكبر من نوعها على مستوى العالم على صعيد بطولات الدراجات الهوائية الهواة، بعدما سجل الفريق حضوراً بارزاً في السباقات المحليه و الخارجيه بالموسم الحالي وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

من جهته، قال مدير فريق «تورك» زعل خليفة بن زعل: «تعتبر شركة البراري، إحدى أكبر الشركات العقارية في الدولة، وقد تميزت بكون مشاريعها صديقة للبيئة، وهو ما يجعلنا نفتخر بالارتباط بها بالنظر لكون أهداف فريقنا للدراجات الهوائية الترويج لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً».