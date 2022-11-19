المنتخب يختبر جاهزيته لـ «خليجي 25» أمام كازاخستان

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة ودية أمام نظيره منتخب كازاخستان، عند الساعة 19:30 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، يتقدمها كأس الخليج الـ25 المقررة بمدنية البصرة العراقية في يناير المقبل، في وقت أعلن اتحاد الكرة أن المباراة ستكون مفتوحة للجمهور للوجود في المدرجات.

وتأتي مثل هذه التجارب الودية ضمن خطط الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لتجهيز المنتخب بشكل جيد للفترة المقبلة، ويعد منتخب كازاخستان الذي كان قد انضم للعب في قارة أوروبا بدلاً من آسيا من المنتخبات الصاعدة في أوروبا، علماً أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان قد قرر استبعاد اللاعبين محمد الشامسي وعبدالله حمد من معسكر الأبيض، لخروجهما من المعسكر دون إذن مسبق، ومن المقرر أن تتم إحالتهما إلى لجنة الانضباط في إطار حرص الجهاز الفني للمنتخب لفرض سياسة الانضباط في أوساط اللاعبين.

وتعد المباراة اختباراً جديداً للمنتخب ومدربه أروابارينا في ضرورة تقديم مستوى كروي يعكس تطور المنتخب وكرة الإمارات بشكل عام.

وتأتي مباراة اليوم أمام كازاخستان بعد التجربة الودية التاريخية التي خاضها الأبيض الأربعاء الماضي، أمام منتخب الأرجنتين وانتهت بفوز الأخير 5-صفر، ضمن تحضيرات منتخب التانغو لكأس العالم 2022.

ورغم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب أمام الأرجنتين إلا أن الأبيض استفاد كثيراً من هذه التجربة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه والعمل على معالجة الثغرات والسلبيات وصولاً إلى منتخب قوي متكامل في جميع خطوطه. ويركز أروابارينا خلال هذه التجارب الودية على تجهيز المنتخب بشكل جيد، والاستقرار على التشكيلة المناسبة، إضافة لمنح العناصر الشابة في المنتخب فرص اللعب بهدف الوقوف على قدراتهم وإمكاناتهم الفنية بجانب كسب مزيد من التجربة والاحتكاك.

وأنهى الأبيض تحضيراته لهذه المباراة بعدما تدرب عقب مباراة الأرجنتين، وطالب أروابارينا اللاعبين بضرورة تقديم مباراة قوية والظهور المشرف في هذه المباراة في ختام المعسكر الحالي للمنتخب.

ويتوقع أن يخوض المنتخب المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاضت مباراة الأرجنتين مع بعض التغييرات الطفيفة، بهدف منح أكبر عدد ممكن من اللاعبين فرصة اللعب والاستفادة من مثل هذه المواجهات الودية المهمة.

في المقابل، يعتبر كازاخستان من المنتخبات الصاعدة في أوروبا، ويضم في صفوفه نخبة من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، وسبق للأبيض وكازاخستان أن تواجها في أكثر من مناسبة ودية ورسمية عندما كان الأخير يلعب ضمن قارة آسيا.

يذكر منتخب كازاخستان كان قد ودع تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما كان قد لعب ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات فرنسا حامل اللقب وأوكرانيا وفنلندا والبوسنة والهرسك، وتعد أكبر خسارة تلقاها منتخب كازاخستان في هذه التصفيات هي أمام فرنسا بثمانية أهداف نظيفة.