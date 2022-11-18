استعراض لطائرة «A380» و«السهام الحمراء» احتفاء ببطولة «دي بي وورلد» للغولف

انطلقت في أجواء دبي أمس، طائرة الإمارات A380 وطائرات فريق سلاح الجو الملكي «السهام الحمراء Red Arrows» في عرض جوي مذهل، احتفالاً ببدء بطولة «دي بي وورلد» للغولف. وحلّق التشكيل على شكل الحرف V فوق «عقارات جميرا للغولف»، وعلى طول شارع الشيخ زايد وبالقرب من برج خليفة.

وأقلعت الطائرة من مطار دبي الدولي واتجهت نحو عقارات جميرا للغولف وانضم إليها فريق «السهام الحمراء» في الوقت الذي ابتدأ روري ماكلروي المصنف في المركز الأول عالمياً، ورايان فوكس الفائز ثلاث مرات بجولة موانئ دبي العالمية اللعب في الساعة 12:40 ظهراً. وعندما عبر تشكيل الطائرات أجواء عقارات جميرا للغولف على ارتفاع 1000 قدم فقط، أطلقت طائرات «السهام الحمراء» السبع مسارات حمراء للإشارة إلى بدء منافسات «بطولة دي بي وورلد» للغولف.

وواصل التشكيل الجوي طيرانه على طول شارع الشيخ زايد، ووصل إلى جوار برج خليفة قبل اتجاهه غرباً نحو ساحل دبي، حيث انفصلت الطائرات عن التشكيل واتجهت نحو المطارات المخصصة للهبوط. وقاد طائرة الإمارات A380 القبطانان المواطنان راشد مرشد ومبارك المهيري بدعم من القبطان ريكي جارالا. كما قاد فريق «السهام الحمراء» قائد السرب توم بولد على متن الطائرة «ريد 1». وتعود شراكة طيران الإمارات مع بطولة «دي بي وورلد العالمية» التي تُعد ختام الموسم إلى عام 2009.