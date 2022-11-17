صلاح وبنزيمة وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل لاعب

يشهد حفل «دبي غلوب سوكر»، الليلة، تكريم نجوم اللعبة السابقين، في مقدمتهم الأسطورة البرازيلية روماريو، والإنجليزي واين روني.

وأصدر منظمو الجائزة، أمس، القائمة المختصرة للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العام، كل من: كريم بنزيمة، وإيرلينغ هالاند، ومحمد صلاح.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أن «المجلس يحرص في كل عام على جمع النجوم العالميين، إذ شهد مؤتمر دبي الرياضي الدولي في الأعوام الماضية، وجود قائد منتخب بولندا وبرشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفيسكي، ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي».

وأضاف البيان: «يأتي اختيار كل هؤلاء النجوم الذين تعاقبوا على حضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في إطار سعي مجلس دبي الرياضي الدائم لتقديم نجوم اللعب والتدريب وصنّاع القرار من الأندية العالمية والاتحادات الدولية خلال مؤتمر دبي الرياضي، وغيرها من المناسبات والفعاليات لتسليط الضوء على أهم المحطات في مشوارهم الاحترافي الناجح، والكشف عن أسلوبهم وتجاربهم في مواجهة التحديات وبناء الشخصية الناجحة التي تجمع بين الموهبة والمهارة والروح القتالية القادرة على تحقيق الإنجازات لأنديتهم ولأوطانهم، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة التغلب على التحديات والفوز بالبطولات بين أوساط لاعبينا».

قائمة المرشحين لجوائز «دبي غلوب سوكر»

■ جائزة أفضل لاعب في العالم: كريم بنزيمة (فرنسا)، إيرلينغ هالاند (النرويج)، ومحمد صلاح (مصر).

■ جائزة أفضل لاعبة هذا العام: ليندا كايسيدو (منتخب كولومبيا للسيدات)، بيث ميد (نادي أرسنال ومنتخب إنجلترا)، وألكسيا بوتيلاس (نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا).

■ جائزة أفضل نادي (رجال) لهذا العام: ليفربول، مانشستر سيتي، وريال مدريد.

■ جائزة أفضل نادي (نساء) هذا العام: برشلونة، ليون، وريال مدريد.

■ جائزة أفضل مدرب هذا العام: كارلو انشيلوتي، بيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو.

■ جائزة أفضل لاعب (شاب): جافي (برشلونة)، فيكتور أوسيمين (نابولي)، وفيديريكو فالفيردي (ريال مدريد).

■ جائزة أفضل مسيرة خارج الملعب: ديدييه دروغبا، مؤسسة ميلان، ومؤسسة ريال مدريد.

■ جائزة أفضل رئيس نادي هذا العام: خلدون المبارك (مانشستر سيتي)، فلورنتينو بيريز (ريال مدريد)، وباولو سكاروني (ميلان).

■ جائزة أفضل مدير رياضي هذا العام: مايكل إدواردز وجوليان وارد (ليفربول)، كريستيانو جيونتولي (نابولي)، باولو مالديني وفريدريك ماسارا (ميلان).

■ جائزة أفضل كشاف مواهب هذا العام: جوني كالافات، باري هنتر، وجيفري مونكادا.

■ جائزة أفضل وكيل هذا العام: ليون أنجل، فرانك تريمبولي، خورخي مينديز، ورافاييلا بيمنتا.