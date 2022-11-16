4 أندية عالمية تتنافس على كأس «سوبر دبي 2022»

تشارك فرق ليفربول وأرسنال وميلان وليون في بطولة «كأس سوبر دبي 2022» التي تنظمها شركة «أي إم إتش سبورتس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و«طيران الإمارات» في استاد آل مكتوم بنادي النصر، خلال الفترة من الثامن وحتى 16 ديسمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء الإعلان عن البطولة ظهر أمس في نادي النصر بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس مجلس إدارة نادي النصر، مروان بن غليطة، ونائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية، أحمد خوري، وعدد من المسؤولين والشركات الراعية والمساهمة في التنظيم، وشرطة دبي.

وقال حارب: «نُعبّر عن سعادتنا البالغة بهذه البطولة التي تتشرف برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونأمل أن تكون ركيزة أساسية في المشهد الرياضي الشتوي، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة لحضور كبرى الفرق التي تزورها خلال فترة الشتاء للتدريب وخوض المباريات التنافسية التي تعزز حضورها في المشهد الكروي واستعداداتها لما تبقى من الموسم الرياضي في دولها وفي المنافسات الأوروبية».

من جهته، قال مروان بن غليطة: «فخورون أن تقام مباريات هذه البطولة على استاد آل مكتوم بنادي النصر الذي يعد تحفة معمارية ورياضية، وهو مؤهل تماماً لاستضافة مباريات بحجم هذه الفرق ذات الجماهيرية الكبيرة، وقد سبق له استضافة مباريات دولية في كأس آسيا وفي تصفيات كأس العالم، وغيرها، وستجد جماهير البطولة كل الترحاب وحسن الاستقبال من الكوادر المؤهلة لاستضافة مثل هذه الأحداث الرياضية التي تجلب المتعة والسعادة للجمهور والفائدة للفرق المشاركة».

وأكد أحمد خوري مشاركة كل الفرق بنجومها الموجودين حالياً وغير المشاركين في كأس العالم، وقال: «إن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لهذه البطولة ودعم طيران الإمارات وشركائنا الآخرين يؤكد مدى عزمنا على أن نجعل البطولة استثنائية لجميع المشاركين، بالإضافة إلى أن استضافة أندية كبيرة بهذا المستوى يُعد إضافة كبيرة، وفرصة رائعة لجماهير هذه الأندية من داخل الإمارات وخارجها للاستمتاع بتجارب مذهلة داخل الملعب وخارجه».

وسبق الإعلان عن البطولة تنظيم مباراة استعراضية خيرية بمشاركة النجم السنغالي مامادو ساكو، والنجم المغربي لاعب النصر عادل تاعرابت، ونخبة من اللاعبين في المباراة التي نظمتها «مؤسسة أمساك الدولية» التي يرأسها النجم الدولي السنغالي مامادو ساكو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع نور دبي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي يخصص ريعها لمساعدة الأطفال الأيتام، وأقيمت المباراة في الصالة الرياضية بنادي النصر وبحضور عدد من طلبة المدرسة الفرنسية ومسؤولي نادي النصر ومجلس دبي الرياضي.

بن غليطة:

• «فخورون أن تقام مباريات هذه البطولة على استاد آل مكتوم بنادي النصر».

أحمد خوري:

• «فرصة رائعة للجماهير للاستمتاع بتجارب مذهلة داخل الملعب وخارجه»

سعيد حارب:

• «نأمل أن تكون البطولة ركيزة أساسية في المشهد الرياضي الشتوي».

جدول مباريات بطولة كأس «سوبر دبي»

8 ديسمبر:

أرسنال - ليون.

11 ديسمبر:

ليفربول - ليون.

13 ديسمبر:

أرسنال - ميلان.

16 ديسمبر:

ليفربول - ميلان.