«تحدي دبي للياقة» يحظى بدعم لافت من القطاعين العام والخاص

حظيت الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة 2022»، بدعم لافت من الشركاء في القطاعين العام والخاص، عبر تقديم أنشطة رياضية مجانية متنوعة في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينظم «التحدي» من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ورعاية كل من مجموعة «دي بي ورلد» و«ماي دبي» وهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، وبالتعاون مع «سن آند ساند» سبورتس وأفيف كلينيكس و«طيران الإمارات» وبنك الإمارات دبي الوطني واتصالات من &e و«فيتبيت» و«شمال - كايت بيتش» و«لاست إكزت» ومستشفيات وعيادات «آستر» و«العربية للسيارات» وغرفة دبي و«سبورت سوسايتي» وشبكة الإذاعة العربية (ARN)، بالإضافة إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وشرطة دبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «للسنة السادسة على التوالي يواصل (تحدي دبي للياقة) تحقيق نجاحات متتالية، وهو خير دليل على أهمية التعاون الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، والذي يتيح لنا العمل معاً على تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم». من جانبه، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «يسرنا التعاون مجدداً مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتنظيم الدورة السادسة من (تحدي دبي للياقة)»، وتوقع زيادة عدد المشاركين وتفاعلهم خلال الدورة الجديدة من «تحدي دبي للياقة»، وما يتضمنه من فعاليات متنوعة، وتحقيق نجاح وإنجاز جديد.