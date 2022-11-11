الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يكرّم عدنان حمد

كرّم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، الإعلامي عدنان حمد الحمادي، بعدما أكمل 40 عاماً من العمل في مختلف الوسائل الإعلامية في الدولة وخارجها، في وقت منحه الإعلاميون شرف إلقاء كلمتهم في الملتقى الكبير الذي حضره أبرز الإعلاميين في الوطن العربي وعدد من قيادات الحركة الرياضية في البحرين.

وكان عدنان حمد أول من احترف العمل الإعلامي في عدد من المحطات التلفزيونية خارج الدولة، منها عمل رئيساً تنفيذياً للقنوات الرياضية العربية والعالمية في شبكة «راديو وتلفزيون العرب».

وجاء تكريم عدنان حمد بعد مسيرته الإعلامية الحافلة والمستمرة، حيث بدأ معلقاً رياضياً عام 1982، انتقل بعدها إلى تقديم البرامج متنقلاً بين أكثر من ست محطات خليجية وعربية بعقود احترافية استمرت سنوات، كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية، والتعليق على أربعة نهائيات لكأس العالم، وثلاثة نهائيات لبطولة أوروبا، فضلاً عن مشاركته في عدد من ورش العمل والندوات والمحاضرات الإعلامية، كما ألّف وأصدر عدداً من الكتب الرياضية والإعلامية، أهمها «التعليق الرياضي بين الهواية والاحتراف»، و«فلسفة النقد الإعلامي بين الإباحة والتجريم».