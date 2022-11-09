نادي الشارقة يسيطر على قائمة «الأبيض» الجديدة بـ 9 لاعبين

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قائمة موسعة ضمت 36 لاعباً، استعداداً لخوض معسكر إعداد داخلي في أبوظبي خلال الفترة من 13 حتى 19 الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الأرجنتين وكازاخستان يومي 16 و19، في إطار تحضيرات الأبيض لبطولة كأس الخليج العربي المقررة في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وضمت القائمة الموسعة التي سيتم تقليصها لاحقاً، كلاً من: محمد الشامسي وخالد عيسى وعلي خصيف وخالد السناني، وحسن المحرمي وسالم سلطان وشاهين عبدالرحمن وخليفة الحمادي، وخالد الهاشمي وعبدالسلام محمد والحسن صالح وخالد الظنحاني، وعبدالعزيز هيكل وأحمد عبدالله جميل وسعيد جمعة ومحمد علي العبيدي وعلي سالمين، وعبدالله حمد ويحيى نادر وماجد راشد وماجد سرور وعبدالله رمضان وماجد حسن وخالد البلوشي وحسين مهدي ومحمد عبدالباسط وعلي صالح وطحنون الزعابي، وخالد باوزير وفابيو دي ليما وحارب عبدالله ويحيى الغساني، وكايو كانيدو وعلي مبخوت وأحمد عامر وأحمد فوزي، وسيطر نادي الشارقة على القائمة، إذ ضمت للمرة الأولى منذ فترة طويلة تسعة لاعبين من النادي، هم: شاهين عبدالرحمن والحسن صالح وخالد الظنحاني وماجد سرور وماجد حسن وماجد راشد وسالم سلطان ومحمد عبدالباسط وخالد باوزير.

وشهدت القائمة وجود عناصر جديدة من بينهم لاعب النصر حسين مهدي، وأحمد فوزي من الظفرة وعبدالسلام محمد وأحمد عامر من اتحاد كلباء، فيما خلت القائمة من لاعب العين بندر الأحبابي ولاعب الوصل عمر عبدالرحمن ولاعب الوحدة تيغالي.

• القائمة ضمت 36 لاعباً، استعداداً لمعسكر أبوظبي من 13 إلى 19 الجاري.