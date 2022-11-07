5 ملايين درهم جوائز بطولة السلم للدرّاجات الهوائية

رصدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، خمسة ملايين درهم جوائز مالية للنسخة السابعة من البطولة، التي تنطلق في 10 ديسمبر المقبل. وتقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وكشفت اللجنة العليا المنظمة أن البطولة ستقام على مدار ثلاثة أشهر من ديسمبر المقبل وحتى فبراير من عام 2023، وتشهد إقامة 10 سباقات بواقع سبعة سباقات رئيسة وثلاثة سباقات تأهيلية، وتنطلق بإقامة سباق للهواة الإماراتيين للرجال في 10 ديسمبر المقبل، وسباق للهواة الإماراتيات للسيدات 11 ديسمبر.

وسيتم تنظيم ثلاثة سباقات تأهيلية هي: السباق التأهيلي للهواة الإماراتيين الأول للرجال، والسباق التأهيلي الثاني للهواة الإماراتيين للرجال، والسباق التأهيلي للنخبة الرجال، وسيتم تنظيمها من قبل اتحاد الدرّاجات. ويقام سباق السلم الصحراوي الأول 17 ديسمبر، وسباق النخبة للرجال في الثامن من يناير المقبل، وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني 11 فبراير، وسباق السلم للنخبة للسيدات 12 فبراير، وتُختتم البطولة بإقامة سباق السلم الصحراوي الثاني 26 فبراير.

ويتوقع المنظمون أن تستقطب النسخة السابعة ما يزيد على 1000 من المتسابقين الإماراتيين من الرجال والسيدات، والمقيمين، والمحترفين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، في تصريحات صحافية: «إنه بفضل توجيهات ورعاية ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت بطولة السلم الحدث الأهم في رياضة الدرّاجات الهوائية، ليس على مستوى المنطقة، وإنما على مستوى العالم أيضاً». وأكد أن «البطولة حققت قفزات كبيرة على مستوى المشاركين وأعداد السباقات، طوال النسخ الماضية». وختم قائلاً: «تنوّعت السباقات ما بين منافسات للهواة والمحترفين والدرّاجات الصحراوية، وأيضاً تنظيم سباقين بمناسبة (عام الخمسين)، وسيشهد الموسم السابع قفزة كبيرة في الجوائز».

أنواع السباقات

سباقات التأهيل

1- سباق للهواة الإماراتيين الأول - رجال.

2- سباق للهواة الإماراتيين الثاني - رجال.

3- سباق النخبة - رجال.

السباقات الرئيسة

10 ديسمبر 2022: سباق السلم للهواة الإماراتيين - رجال

11 ديسمبر 2022: سباق السلم للهواة الإماراتيين - سيدات

17 ديسمبر 2022: سباق السلم الصحراوي

8 يناير 2023: سباق النخبة رجال

11 فبراير 2023: سباق السلم للهواة الإماراتيين - رجال (2)

12 فبراير 2023: سباق السلم للنخبة - سيدات

26 فبراير 2023: سباق السلم الصحراوي (2)

أعداد المشاركين في النسخ السابقة

2017: 120 درّاجاً

2017-2018: 180 درّاجاً

2018-2019: 180 درّاجاً

2019-2020: 213 درّاجاً

2020-2021: 400 درّاجاً

2021-2022: 645 درّاجاً