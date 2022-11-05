«طرق دبي» و«كريم بايك» يدعمان «تحدي دبي» بتوفير «دراجات مجانية»

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي و«كريم بايك» مبادرة لتوفير دراجات مجانية للمقيمين والزوار الذين لا يمتلكون دراجاتهم الخاصة، ويرغبون في المشاركة في فعاليات تحدي دبي للدراجات الهوائية (دبي رايد).

وستسمح المبادرة للمشاركين باستعارة دراجات مجانية من موقعين اثنين، الأول: متحف المستقبل (المدخل A من شارع المركز التجاري).

أما الموقع الثاني فيكون من المدخل الأرضي E (المركز المالي بجوار مبنى روضة المروج A).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين هيئة الطرق وشركة كريم، والتعريف ببرنامج مشاركة الدراجات العامة في دبي، وتمكين الأشخاص الذين لا يمتلكون دراجات خاصة من المشاركة في هذه الفعالية.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات من هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على إمارة دبي، والترويج لها باعتبارها المدينة الصديقة للدراجات، والأكثر ملاءمة لها في العالم، عبر تمكين السياح من المشاركة في هذه الفعالية، إلى جانب تعزيز نمط العيش واللياقة البدنية للسكان عموماً، وزيادة الوعي العام، واعتماد خدمات التنقل المرنة للعمل وأوقات الفراغ وممارسة الرياضة.

وقال المدير العام لشؤون النقل في «كريم» باسل النحلاوي، إن محطات «كريم بايك» تصل إلى 175 محطة في دبي، وسيتم توفير دراجات مجانية لمن يحضر أولاً لاستخدامها.

وسيتم التنازل عن الرسوم الإضافية لأولئك الذين يستأجرون الدراجات من المحطات الأخرى، حصرياً لمشاركي «دبي رايد». وتفتح مسارات دبي رايد الساعة 5:00 صباحاً، ويبدأ جميع راكبي الدراجات رحلتهم في الساعة 6:30 صباحاً، وتنتهي الساعة 7:30 صباحاً.

«دبي القابضة» تعلن تنظيم سباق «سكاي رن» 12 الجاري

أعلنت «دبي القابضة»، عودة سباق «دبي القابضة سكاي رن» المُرتقب، وهو سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي، ضمن عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تستضيفها الوجهات التابعة للمجموعة أثناء تحدي دبي للياقة 2022. والسباق الخيري مُعتمد رسمياً ضمن أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، ويقام 12 الجاري، بمشاركة 250 متسابقاً يتنافسون على صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات. وستقدّم دبي القابضة جوائز نقدية للفائزين الأوائل من فئة النخبة، وكذلك أسرع فريق ضمن فئة الفريق.