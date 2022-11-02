تغريم البطائح ودبا 500 ألف درهم.. سجلا لاعبين قاصرين بمستندات غير صحيحة

غرّمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ناديي البطائح ودبا الفجيرة بـ500 ألف درهم لكل منهما لتسجيلهما لاعبين دون السن القانونية «قاصرين» بمستندات غير صحيحة، وذلك خلال اجتماع لجنة الانضباط أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وذكرت اللجنة في بيان، أمس، أنه تم أيضاً معاقبة نادي العين بمبلغ 20 ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل لأرض الملعب في مباراته أمام نادي شباب الأهلي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

أبرز قرارات «الانضباط»

■ تغريم كل من البطائح ودبا 500 ألف درهم لتسجيل لاعبين قاصرين بمستندات غير صحيحة.

■ تغريم العين 20 ألف درهم لإلقاء جمهوره عبوات السوائل على أرض الملعب.

■ تغريم فريق ليوا 2000 درهم لتأخر بداية مباراته أمام الهلال يونايتد في الدرجة الثانية.

■ شطب نتائج «سبورتي إف سي» في دوري الدرجة الثالثة لتخلفه عن حضور مباراتين.

■ إيقاف لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز عبدالبلوشي مباراة وتغريمه 25 ألف درهم (دوري 21 سنة).

■ إيقاف لاعب رأس الخيمة محمد عادل محمد الشحي 3 مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره 3000 درهم.