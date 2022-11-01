أبيض الشواطئ يبدأ عبور «القارات» أمام «الماتادور»

يقص المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مشاركته في بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية» بلقاء نظيره الإسباني عند الـ17:15 من مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتستضيف دبي للعام الـ11 على التوالي البطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في «فيفا»، وتستمر منافساتها على شاطئ «كايت بيتش» حتى السادس من نوفمبر الجاري. ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات، هي: الإمارات، السعودية، البرازيل، إيران، اليابان، إسبانيا، أميركا، باراغواي.

واستعد «أبيض الشاطئية» من خلال معسكر تحضيري أقامه في البرتغال، وأتبعه بالمشاركة في بطولة الدار البيضاء الودية، بخلاف العديد من المعسكرات الداخلية التي انتظم فيها في دبي.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية علي حمد البدواوي أن الأبيض جاهز من الناحيتين الفنية والبدنية لتقديم مستويات جيدة في البطولة والوصول إلى الأدوار النهائية.

وقال في تصريحات صحافية: «الأبيض خضع لفترات تحضيرية جيدة أسهمت في زيادة التجانس والانسجام بين اللاعبين، بما يؤكد أن المنتخب الوطني سيدخل منافسات بطولة القارات وهو في أوج جاهزية تؤهله لتخطي مرحلة دوري المجموعات أولاً ومن ثم التأهل إلى الأدوار النهائية».

وأشاد البدواوي، بالدعم المستمر من مجلس إدارة اتحاد الكرة لنشاط كرة القدم الشاطئية بصفة عامة، واهتمامه ومتابعته لعملية إعداد المنتخب الوطني بصفة خاصة، وقد أسهم ذلك في فوز منتخبنا الوطني بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في شهر مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق مباريات البطولة بلقاء يقام عند الرابعة عصر اليوم سيجمع الولايات المتحدة الأمريكية مع اليابان، كما يلتقي منتخب السعودية الضيف الجديد على البطولة عند الساعة 06:45 مساءً مع منتخب البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات، أعوام 2014 و2016 و2017، وبطل العالم خمس مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، على أن تُختتم مباريات اليوم الأول عند الثامنة مساء بلقاء الباراغواي ومنتخب إيران الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات.

من جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ«الفيفا» خوان كوسكو في تصريحات صحافية: «شعرنا بالاشتياق والحنين لفريق العمل في دبي الذي قضينا معه أوقاتاً مميزة داخل وخارج الملعب، فريق العمل بدبي يتميز بتعاونه الكبير وإمكاناته المتطورة التي تؤهله لتنظيم مختلف أنواع البطولات والأحداث الدولية الرياضية الكبرى».

وأضاف: «تعودنا من دبي على التنظيم المثالي لهذه البطولة في السنوات العشر الماضية، ونتوقع أن يحالف نسخة هذا العام نجاحا مُذهلا، ونتمنى أن تقضي الجماهير أوقاتاً رائعة تستمع خلالها بالمهارات والأداء القوى لأفضل ثمانية منتخبات في العالم».

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جدول مباريات البطولة:

الثلاثاء (1 نوفمبر)

أميركا واليابان: 4:00

الإمارات وإسبانيا: 5:15

السعودية والبرازيل: 06:45

الباراغواي وإيران: 8:00

الأربعاء (2 نوفمبر)

اليابان والباراغواي: 4:00

البرازيل وإسبانيا: 5:15

الإمارات والسعودية: 6:45

إيران وأمريكا: الساعة 8:00

الخميس (3 نوفمبر)

أمريكا والباراغواي: 4:00

الخميس (3 نوفمبر)

السعودية وإسبانيا: 5:15

الإمارات والبرازيل: 6:45

إيران واليابان: 8:00

الجمعة (4 نوفمبر)

مباريات ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن

السبت (5 نوفمبر)

مباراتي الدور نصف النهائي

الأحد (6 نوفمبر)

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية.

سجل مشاركات المنتخب 2011:

المركز الرابع

2012: المركز الثالث

2013: المركز الثالث

2014: المركز الرابع

2015: المركز الرابع

2016: المركز السابع

2017: المركز الخامس

2018: المركز السابع

2019: المركز الثالث

2021: المركز الثامن