«الأبيض» في مجموعة البرازيل.. ومونديال دبي للبادل تنس ينطلق اليوم

تنطلق اليوم بطولة العالم «دي بي ورلد للبادل تنس - دبي 2022»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل تنس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبإشراف الاتحاد الدولي، وتستمر منافساتها حتى الخامس من نوفمبر المقبل، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، وتشهد مشاركة نخبة منتخبات العالم في اللعبة.

وحضر مراسم القرعة، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي لويجي كارارو، وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من مدربي ولاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشهد منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخباً في كل مسابقة، ولأول مرة، ستقدم بطولة العالم جوائز مالية للفائزين تقدر بمليوني درهم.

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات قوية بين أقوى المنتخبات العالمية في منافسات الرجال، حيث جاءت اسبانيا متصدرة التصنيف العالمي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب أورغواي وبريطانيا والبرتغال، وحلت الأرجنتين حاملة اللقب ست مرات على رأس المجموعة الثانية التي ضمت إيطاليا وبلجيكا وهولندا، وتزعمت البرازيل المصنفة ثالثة على العالم المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب الوطني، الذي يشارك لأول مرة في البطولة وتشيلي وإكوادور، وجاءت فرنسا المصنفة الرابعة عالمياً على رأس المجموعة الرابعة التي ضمت باراغواي والمكسيك ومصر وقطر.

وبالنسبة لقرعة السيدات، جاءت إسبانيا المصنفة الأولى عالمياً على رأس المجموعة الأولى مع ألمانيا والولايات المتحدة وتشيلي، وحلّت الأرجنتين حاملة اللقب أربع مرات على رأس المجموعة الثانية مع بلجيكا وأوروغواي واليابان، وجاءت إيطاليا المصنفة ثالثة على رأس المجموعة الثالثة مع المكسيك وهولندا والبرتغال، وجاءت فرنسا على رأس المجموعة الرابعة مع البرازيل وباراغواي والسويد، والمنتخب الوطني الذي يظهر للمرة الأولى في بطولة العالم.

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن اللجنة المنظمة بذلت كل الجهود لاستكمال الترتيبات والاستعدادات كافة في الموعد المحدد حتى تنطلق البطولة في أفضل الظروف وبالصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات وسمعة دبي في استضافة الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسوق دبي الحرة وكل المؤسسات والشركاء على دعم البطولة.

وأشاد ممثلو المنتخبات المشاركة بالتسهيلات والتجهيزات اللوجستية وملاعب البطولة التي وفرتها دبي لإقامة الحدث العالمي.

• تقام البطولة على مستوى الرجال والسيدات، وبمشاركة 17 منتخباً في كل مسابقة.