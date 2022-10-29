«تحدي دبي للياقة».. أنشطة وفعاليات رياضية متميزة على مدى 30 يوماً

ينطلق «تحدي دبي للياقة» في دورته السادسة اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهي المبادرة التي أطلقها سموه لدعم رؤيته في جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. ويوفر «التحدي» لكل أفراد المجتمع ومن كل الفئات العمرية، على مدار 30 يوماً، فعاليات وأنشطة متنوعة تتوزع في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك «تحدي دبي للجري» و«تحدي دبي للدراجات الهوائية»، وتبدأ الفعاليات اليوم حتى الأحد 27 نوفمبر المقبل.

ويشهد الأسبوع الأول برنامجاً حافلاً، يرحب بالمشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وكذلك المبتدئون في قريتين للياقة البدنية في كل من كايت بيتش و«لاست إكزت الخوانيج» لتقديم تشكيلة واسعة من الأنشطة والفعاليات والحصص الرياضية المميزة على مدار 30 يوماً من التحدي، هذا بالإضافة إلى أول 12 مركزاً للياقة البدنية التي ستستقبل المشاركين في مختلف أنحاء دبي، بالإضافة إلى 10 فعاليات رياضية للشركاء في مختلف أنحاء الإمارة، والتي بإمكان المشاركين التسجيل والمشاركة بها. وفي قريتي اللياقة البدنية المجانيتين في كايت بيتش ولاست إكزت الخوانيج سيحظى الجميع بأجمل الأوقات، لتعزيز لياقتهم البدنية، حيث بإمكانهم المشاركة في عدد كبير من حصص اللياقة البدنية التي تتنوع ما بين التمارين الرياضية وكرة القدم، واليوغا، والملاكمة وغيرها من الألعاب الرياضية.

وستقام 10 فعاليات رياضية الأسبوع الجاري في جميع أنحاء المدينة، تضم الجري والسباحة والمغامرات في الهواء الطلق والحصص الجماعية، وعلى المشاركين التسجيل مسبقاً في كل الفعاليات عبر المواقع الخاصة بها.