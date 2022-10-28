نهيان بن زايد يتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري

حصد فريق الأهلي المصري اليوم لقب كأس السوبر المصري، بفوزه بنتيجة 2-0 على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت في ضيافة الإمارات، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. وبعد نهاية المباراة، توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فريق الأهلي بميداليات المركز الأول وكأس السوبر، والزمالك بميداليات المركز الثاني. وحضر وشارك في التتويج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، ورئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، بحضور عدد من المسؤولين.

وأوفت المواجهة بوعودها بصورة كاملة، واستمتعت الجماهير الغفيرة التي حضرت بوجبة كروية دسمة.

وانطلقت المواجهة بصورة حماسية من جانب الفريقين، ومع مرور الوقت فرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة مع أفضلية متقطعة للزمالك.

ووقع لاعبو الفريق "الأبيض" في الكثير من الأخطاء خلال الشوط الأول، كما أن صفوفهم كانت متباعدة، وبدأ واضحاً أن المهاجم سيف الدين الجزيري افتقد للدعم اللازم لتشكيل خطورة ممكنة على مرمى الحارس محمد الشناوي، فيما تعرض لاعب الوسط أحمد سيد زيزو لرقابة قيدت من انطلاقاته.

وتسبب الضغط المتواصل من جانب الفريق "الأحمر" في وقوع لاعبي الزمالك في أخطاء نتج عنها تسجيل الأهلي هدفه الأول بواسطة البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 39، مستفيداً من هفوة دفاعية قاتلة إذ تلاعب بالمدافع محمد عبدالغني وأرسل كرة مقوسة سكنت مرمى الحارس محمد عواد.

ورغم محاولات الزمالك المتكررة للتعادل في الشوط الثاني، ومنها كرة ثابتة خطرة نفذها زيزو بقوة، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة، تمكن الأهلي من تعزيز النتيجة في الوقت بدل الضائع، عن طريق كريم فؤاد.