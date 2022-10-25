عاجل.. منتخب الإمارات يواجه البحرين وقطر والكويت في «خليجي 25»

أوقعت قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة البصرة العراقية، منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين حامل لقب البطولة الماضية وقطر والكويت، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والسعودية وعمان واليمن.

وستقام البطولة خلال الفترة من السادس حتى 19 يناير المقبل في مدينة البصرة العراقية، علما أن منتخب الإمارات كان قد فاز باللقب الخليجي مرتين في تاريخه وذلك خلال النسخة رقم 18 التي أقيمت في أبوظبي في 2007 والنسخة 21 التي أقيمت في مملكة البحرين في 2013.

ويستضيف العراق البطولة مجددا للمرة الثانية في تاريخه بعدما استضاف النسخة الخامسة في عام 1979 للمرة الأولى في تاريخه.

وسيخوض المنتخب الوطني معسكر إعداد لكأس الخليج اعتبارا من 26 ديسمبر المقبل حتى موعد البطولة.

وأقيمت كأس الخليج العربي للمرة الأولى في العام 1970 في نسختها الأولى في مملكة البحرين.

وافتتح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مراسم القرعة بمشاركة ممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وحضر مراسم القرعة الأمين العام لاتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي محمد هزام الظاهري.