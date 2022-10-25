«الإمارات لسباقات الخيل» تكرّم المميزين

توج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أبطال النسخة الأولى في حفل جوائز «هيئة الإمارات لسباقات الخيل»، أول من أمس، في دبي، وخصص لتكريم المبدعين والمميزين في مختلف الفئات، ضمن موسم سباقات الخيل الإماراتي المنصرم 2021-2022.

وحضر الحفل عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل، المهندس محمد الشحي، ومختلف الشخصيات المؤثرة في نسخة السباقات الإماراتية للموسم الماضي.

النابودة يتألق في 3 فئات

قدّم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، الجوائز للفائزين، حيث تسلّم المالك والمربي خالد خليفة النابودة ثلاث جوائز، أولها جائزة أفضل فحل عربي أصيل، والتي ذهبت لـ«إيه إف البراق»، وأتبعت بجائزة أفضل مربي خيول عربية أصيلة، ومن ثم جائزة أفضل مالك في موسم 2021-2022، وتصدر قائمة الملاك من حيث الانتصارات التي حققتها جياده في مختلف مضامير الدولة.

سيمار بطل المدربين وأوشيه «الفرسان»

حصل مدرب إسطبلات زعبيل بوبات سيمار على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي، حيث تألق في موسمه الأول مدرباً رسمياً في الإشراف على 47 جواداً حققت الانتصارات في مختلف مضامير الدولة، فيما ذهبت جائزة أفضل فارس لتاغ أوشيه، بعد أن تربع على قائمة أكثر الفرسان فوزاً في موسم 2021-2022 بإجمالي 68 انتصاراً.

البلوشي وبينيرو نجمان بارزان

فاز الفارس سيف البلوشي بجائزة أفضل فارس متمرن، بعد النتائج القوية التي حققها الموسم الماضي، بانتزاع 19 فوزاً، وحصوله على الوصافة في 18 سباقاً، كما حصل الفارس البرازيلي برناردو بينيرو على جائزة «بات سمولن» الممنوحة لأفضل قيادة بالموسم، وذلك على صهوة الجواد «جراب» في سباق بطولة الإمارات للفئة الأولى في مضمار أبوظبي.

العلوي النجم الصاعد.. والأحمد أفضل محلل

حصل الشاب طحنون العلوي، كبير السياس لدى إسطبل والده المدرب الوطني هلال العلوي، على جائزة النجم الصاعد، لجهوده المستمرة في صناعة سباقات الخيل في الدولة، حيث تحظى السباقات بزيادة ملحوظة في عدد الملاك والمدربين والفرسان المواطنين، بينما حصل الإعلامي محمد الأحمد من قناة «دبي ريسينغ» على جائزة أفضل محلل إعلامي.

الشحي: الجوائز بداية قوية للموسم الجديد

أكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل، المهندس محمد الشحي، أن حفل جوائز «هيئة الإمارات لسباقات الخيل»، يمثل خير بداية للموسم الجديد، وقال في تصريحات صحافية: «يسرنا في هيئة الإمارات لسباقات الخيل، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباقات الخيل، تكريم أبطال مميزين على أدائهم للموسم الماضي».

وأضاف: «حفل الجوائز إحدى مبادرات التطوير والتغيير التي تشهدها الدولة، في السعي نحو الارتقاء بالسباقات نحو الأعلى، خصوصاً أن الحفل يأتي قبل أيام من انطلاقة الموسم الجديد».

وتابع: «تؤكد معدلات نمو السباقات الإماراتية ريادتها على الساحة الدولية، إذ بمقارنة سريعة بين الأرقام المسجلة في الموسمين الماضيين، نجد أن عدد السباقات في الإمارات قد ارتفع من 443 سباقاً في موسم 2020-2021، إلى 457 سباقاً في موسم 2021-2022، وعدد الخيول المشاركة ارتفع من 1496 حصاناً في الموسم ما قبل الماضي، إلى 1527 حصاناً للموسم المنصرم، وازداد عدد المدربين المرخصين من 124 إلى 171 مدرباً، وارتفع عدد الخيول العالمية التي زارت كرنفال كأس دبي العالمي من 64 إلى 161 حصاناً، وزادت الجوائز المالية من 162 إلى 185 مليون درهم».