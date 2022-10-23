طلب

طلبت إدارة أحد أندية دوري أدنوك من لاعب دولي شاب، تجنب لعبه بطريقة حماسية وتدخلاته القوية ضد المنافسين، وذلك بعدما دخل في مشادة مع أكثر من لاعب في المباريات الماضية.

دعم

حرص إداري فريق يلعب في الدرجة الأولى ويحتل فريقه مركزاً متوسط الترتيب، على التواصل مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف دعم لاعب الفريق معنوياً وإعلامياً، موضحاً أن هذا اللاعب يستحق ذلك لمساعدته على التطور.

مدرب

أبدى مدرب سبق له التدريب في دوري المحترفين استعداده للعودة إلى تدريب فريقه السابق، مؤكداً أنه سيتحمل مسؤولية نتائج الفريق في حال تسلمه دفة القيادة في الموسم الحالي.