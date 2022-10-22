موسم التايكواندو ينطلق اليوم ببطولة «الصداقة الإماراتية الكورية»

تنطلق الساعة التاسعة صباح اليوم أولى بطولات الموسم الجديد للتايكواندو، وستكون ضربة البداية مع بطولة الصداقة الإماراتية الكورية، والتي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وهي أول بطولة من أصل 21 مسابقة ينظمها اتحاد التايكواندو في الموسم الجديد.وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو العميد أحمد الزيودي، في تصريح صحافي، إنه تم الاستعداد بشكل جيد لانطلاق الموسم الجديد، متمنياً لجميع الأندية والفرق واللاعبين واللاعبات تحقيق تطلعاتهم بخوض منافسات جميع البطولات بشكل مميز، ومثنياً على جهود لجان الاتحاد. يذكر أن بطولة الصداقة الإماراتية الكورية ينظمها الاتحاد بالتعاون مع السفارة الكورية في الإمارات منذ 2014.