الإمارات تستضيف بطولة آسيا للريشة الطائرة 5 سنوات متتالية

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن حصول الإمارات على تنظيم بطولة آسيا ابتداءً من العام المقبل، ولمدة خمس سنوات متتالية في مدينة دبي، تقديراً لمكانة الإمارات وتشجيعاً للاتحاد الذي عُيّن حديثاً. وقد شارك اتحاد الإمارات برئاسة نورة حسن محمد الجسمي، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي واجتماع القادة الإقليمي، وناقش مع بقية ممثلي الدول الآسيوية أفضل التجارب لنشر اللعبة وتطويرها والترويج لها، من خلال خطط استراتيجية طموحة.

وأكدت نورة الجسمي، في تصريح صحافي: «إن استضافة الإمارات لبطولة آسيا تعتبر مكسباً كبيراً للدولة، ومدينة دبي، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مستوى تعزيز السياحة، وتحقيق عائدات اقتصادية جيدة، بسبب توافد عدد كبير من أبطال الريشة الطائرة والطواقم الفنية والإدارية والطبية والإعلامية إلى دبي».

وأضافت: «تعد دبي وجهة سياحية عالمية لما تمتاز به من مرافق وبنية تحتية وفق أعلى المعايير الدولية، وبالتالي، فإن استقطاب هذا الحدث الآسيوي يشكل إضافة كبيرة للمدينة على المستويات الرياضية والسياحية والاقتصادية». وكان الاتحاد القاري منح الإمارات حق استضافة بطولة آسيا من العام المقبل وحتى2027، وكذلك استضافة الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للاتحاد القاري في أبريل 2023.