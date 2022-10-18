ختام تحدّي مصفوت للدراجات الجبلية في عجمان

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان «تحدي مصفوت للدراجات الجبلية» الذي أقيم بين جبال مدينة مصفوت، بهدف الترويج للمقومات السياحية والثقافية، وإبرازها كوجهة متميزة للسياحة الرياضية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية.

شارك في السباق بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية 300 متسابق من الرياضيين والهواة ومحبي رياضة الدراجات الجبلية.

وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان محمود خليل الهاشمي، إن سباق مصفوت للدراجات الجبلية يؤكد اهتمام سياحة عجمان بالمناطق والوجهات السياحية المميزة في الإمارة وتعزيز مكانتها مركزاً متنوّعاً للجذب السياحي، إضافةً إلى التعريف بالمزايا السياحية المتنوعة لمنطقة مصفوت، بما يسهم في تنشيط كافة القطاعات الحيوية فيها.

وأضاف الهاشمي أن الدائرة تولي رياضات الدراجات أهمية كبيرة لما لها من اهتمام شعبي واسع يسهم في نمو النشاط الرياضي والاقتصادي في الإمارة، وتحرص من خلال تنظيم هذه الفعالية على تنويع أنشطتها وبرامجها، ما يعزّز الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة لزوارها.