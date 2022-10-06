بطولة الكأس ودوري الهواة ومباريات المنتخبات تبث على منصة «FIFA+»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم التعاون مع «FIFA+» (الوجهة الرقمية الجديدة المتكاملة لعشاق كرة القدم)، في خطوة تهدف إلى الانتقال بكرة القدم نحو العالمية في دولة الإمارات. وتقدم «FIFA+» عروضاً مجانية لمشاهدة البث المباشر لفعاليات كرة القدم من كافة أنحاء العالم، وتشمل الآن مباريات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى الإماراتي، وبعض مباريات المنتخبات الوطنية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة في تصريح صحافي: «سُعداء بتوقيع هذه الشراكة مع «FIFA+» المنصة الرقمية المميزة لما تحتويه من برامج كروية مختلفة تُناسب كل من ينتمي لعالم كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير عاشقة للأندية والمنتخبات الوطنية إلى جانب النقل المباشر لمجموعة كبيرة من المباريات في مختلف البطولات حول العالم».

وأضاف الأمين العام لاتحاد كرة القدم: «تُمثل هذه الاتفاقية نقلة كبيرة للمسابقات التي يُشرف على تنظيمها اتحاد الكرة سواء بطولة كأس رئيس الدولة أو دوري الدرجة الأولى وبعض مباريات منتخباتنا الوطنية، حيث ستتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام الملايين حول العالم بمتابعة مبارياتنا المحلية والبداية ستكون في نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة يوم 21 أكتوبر».

وقالت شارلوت بار، مديرة الاستراتيجية والمنصات الرقمية بالاتحاد الدولي (فيفا): «إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يمكن فيها لاتحاداتنا الأعضاء الوصول بسلاسة كبيرة إلى قاعدة حقيقية لمشجعي كرة القدم حول العالم وإقامة علاقة يومية مباشرة معهم. وإذ نفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم فإننا متحمسون للمساعدة في النهوض باللعبة نهوضاً حقيقياً عبر منطقة الشرق الأوسط وخارجها».