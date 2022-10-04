العبدولي: أجانب دبا لم يقدموا المطلوب.. وهدفنا استعادة الثقة

اعتبر عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، مدير الفريق الأول جمعة العبدولي، عدم تقديم محترفي «النواخذة» الأجانب المستوى الفني المطلوب منهم السبب الأبرز في تلقي الفريق ثلاث خسائر في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، منها أمام عجمان بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الرابعة، ما قاد دبا الفجيرة للبقاء على رصيده بنقطة واحدة حصل عليها من التعادل الوحيد أمام دبا الفجيرة في الجولة قبل الماضية، متمنياً أن يجتهد جميع اللاعبين ليقدموا المردود الفني الجيد.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «الأجانب لم ينجحوا في تقديم المستوى الفني المطلوب منهم، على الرغم من كونهم يشكلون أكثر من نصف الفريق، ولم تظهر مهاراتهم، بل إن أكثر من لاعب ظهر دون مستوى الفريق».

وتابع: «لم نستفد من اللاعبين الأجانب كما هي حال بقية الفرق، واللاعبون المواطنون ظهروا أفضل من الأجانب بشكل واضح».

وأكد العبدولي أن الفريق افتقد التركيز المطلوب في مباراة عجمان، وقلل من كون لاعبي الفريق تأثروا بالحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات ملعب «النواخذة» الجديد، مؤكداً أنه بالعكس كان يفترض استغلال ذلك لمصلحتهم.

وعن الأسباب الأخرى التي أسهمت في الخسارة من عجمان، أوضح العبدولي أن الأخطاء التي ارتكبت في خط الدفاع تعد سبباً أساسياً، إضافة إلى عدم تسجيل الأهداف في الهجمات العديدة التي لاحت للفريق، إضافة إلى مهارة لاعبي عجمان، وخصوصاً الأجانب.

وأكمل: «سنواصل العمل بشكل تصاعدي، وهدفنا سيكون استعادة ثقة الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة».