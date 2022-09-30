اعتماد موعد النسخة الـ 8 من اليوم الرياضي الوطني

اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية إقامة فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني في الثاني من مارس من العام المقبل 2023، استمراراً لتنظيم الحدث الذي يأتي انطلاقاً من المبادرة الكريمة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمرة الأولى عام 2015 نحو إقامة اليوم الرياضي الوطني لدولة الإمارات، بمشاركة شرائح وفئات المجتمع كافة. ويعد اليوم الرياضي الوطني حدثاً ذا صبغة وطنية، تستثمر فيه النشاطات الحركية والرياضية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية لتجسيد وحدة التلاحم بين شرائح وأطياف وفئات المجتمع كافة، لتعكس الألفة والانسجام والتمازج للنسيج المتلاحم بين الثقافات المتعددة على أرض الإمارات.

ويأتي الإعلان المبكر عن موعد الحدث بهدف الانتهاء من الاستعدادات والتحضيرات المختلفة تأكيداً على رسالة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع وممارسة الأنشطة الرياضية لتعزيز نمط الحياة الصحي وتبني الرياضة أسلوب حياة.

وشهدت النسخ السبع الماضية تفاعلاً كبيراً من جميع المراحل العمرية إضافة إلى مشاركة جميع هيئات ومؤسسات الدولة، إذ شارك في النسخة الأخيرة التي استضافها إكسبو 2020 دبي 2204 مشاركين. وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الرياضية والبدنية والتي بلغ عددها 33 فعالية متنوعة، إضافة إلى مسيرة المشي لمسافة ثلاثة كيلومترات التي مثّلت الفعالية الرئيسة، إذ شارك فيها عدد من الشخصيات العامة والرياضية.