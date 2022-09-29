تمديد الشراكة بين جولة «دي بي ورلد» و«طيران الإمارات»

أعلنت جولة «دي بي ورلد» للغولف و«طيران الإمارات»، تمديد اتفاقية الشراكة بينهما، وبذلك ستبقى الناقلة العالمية الشريك الرسمي لجولة «دي بي ورلد» حتى نهاية موسم 2024. وستواصل «طيران الإمارات»، بموجب اتفاقية تمديد الشراكة، عرض علامتها التجارية الشهيرة عبر 21 بطولة ضمن الجولة، والوسائط الإعلامية والرقمية للجولة، والاستفادة من مرافق وخدمات الضيافة المتميزة للجولة، والتجارب الحصرية للمحترفين مع الهواة Pro-Am.

وقال السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات» في تصريح صحافي: «يسعدنا أن نمدد شراكتنا مع جولة دي بي ورلد، التي تواصل نموها، حيث تجتذب مشاركة أفضل وأشهر لاعبي الغولف العالميين، وتوفر لنا منصة للتفاعل مع عشاق الغولف عبر العالم». وقال غاي كينينغز، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لمجموعة الجولة الأوروبية: طيران الإمارات من أعرق شركائنا، وقد أسعدنا قرارها تمديد شراكتنا حتى نهاية موسم 2024.