مدرب المنتخب: كل من شاركوا في ودية باراغواي قدموا أنفسهم بصورة طيبة

قال مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ردولفو أروابارينا إنه سعيد بأداء اللاعبين في التجربة الودية الأولى أمام باراغواي، مثمناً الجهد الذي بذلوه طوال شوطي المباراة، لافتاً إلى أن كل الذين اتيحت لهم فرصة المشاركة قدموا أنفسهم بصورة طيبة طمأنت الجهاز الفني على سير التحضيرات.

وأبدى رودلفوا سعادته بدرجة الانسجام الكبيرة بين اللاعبين، رغم قصر فترة التجمع، مبيناً أن المنتخب أدى بخطوط متقاربة وتنوع كبير في أسلوب اللعب، ونجح اللاعبون في صناعة فرص تسجيل عديدة لم يحالفهم التوفيق في تحويلها إلى أهداف.

ووعد المدرب بمواصلة العمل بجدية أكبر من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام فنزويلا، مؤكداً أن النتائج لا تعد الأهم في مثل هذه التجارب الودية, التي يهدف من روائها الجهاز الفني للتعرف أكثر على قدرات اللاعبين، والوقوف على السلبيات لمعالجتها وتعزيز الإيجابيات.

ووصف أروابارينا الأجواء داخل أروقة معسكر النمسا بالممتازة، مشيداً بالتجهيزات المميزة التي وفرها اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، مضيفاً أن الجميع يعملون في تناغم وانسجام من أجل إعداد المنتخب بالصورة المطلوبة للاستحقاقات المقبلة.

هيكل: حريصون على الاستفادة من فترة المعسكر

أكد عبد العزيز هيكل لاعب منتخبنا الوطني أن تجربة الأبيض أمام باراغوي مفيدة للغاية، مشيراً إلى أن اللاعبين أدوا مباراة كبيرة في مواجهة منتخب قوي يملك نجوم مميزين، وقاسموا المنافس السيطرة خلال شوطي اللقاء، مضيفاً أن هدف باراغوي جاء في آخر خمس دقائق.

ولفت هيكل إلى أن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب خلال فترة المعسكر، تهدف إلى تمكين الجهاز الفني من تكوين رؤية واضحة عن المنتخب واختيار العناصر التي ينوي الاعتماد عليها في المواجهات الرسمية.

وعبر هيكل عن ارتياحه للأجواء السائدة في المعسكر الذي تتوفر فيه كل وسائل الضرورية, متوقعاً أن يحقق معسكر النمسا نجاحاً كبيراً ويسهم في تحضير الأبيض للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن جميع اللاعبين يحرصون على الاستفادة من المعسكر لأقصى درجة.