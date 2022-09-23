السميطي مديراً لإدارة الفيكتوري بنادي «دبي البحري»

انضم أحمد علي السميطي، إلى فريق عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كمدير لإدارة (الفيكتوري). ويحمل السميطي الطموح لمواصلة عطائه مع إدارة فريق الفيكتوري، حيث يعتبر الفريق صاحب إنجازات رياضية عالمية في سباقات الزوارق السريعة، رسمها منذ عام 1992 مع أول استضافة لبطولة العالم في مياه الخليج العربي، ثم تحقيق الانتصارات في أعالي البحار حول قارات العالم في الفئات المختلفة: الأولى والثانية وأكس كات و6 ليتير وفورمولا 1و2 و4 والدراجات المائية.

ووفق بيان من النادي يملك السميطي الكثير من الخبرات المتراكمة من خلال التجارب والمحطات العملية التي خاضها في حياته، بعد التأهيل التعليمي المتميز من جامعتي زايد ودبي.

وقال السميطي في تصريح صحافي إن «فريق الفيكتوري اسم رنان، تردد صداه في جميع أنحاء العالم ولايزال»، مؤكداً أنه سيعمل بكل جد مع كوادر النادي لمواصلة مشوار النجاحات، وبلوغ المكانة والمرتبة الأولى التي تعود عليها الفريق.