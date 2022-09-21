تجدّد الثقة بمجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج

بناء على توجيھات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية في إمارة الفجيرة، قراراً بتجديد الثقة بمجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبدالله آل بركت رئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد الزعابي نائباً للرئيس، وعضوية كل من إبراهيم البلوشي، ومريم المطروشي، وجاسم البلوشي، وذلك لمدة أربع سنوات مقبلة. وتوجه مجلس إدارة النادي بالشكر والتقدير إلى أصحاب السموّ الشيوخ على الثقة الغالية بالإدارة الجديدة لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.