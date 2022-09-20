فريق أبوظبي أولاً والشارقة ثانياً في مونديال الفورمولا2

ظفر فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب موسم 2022 لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في أعقاب الجولة الرابعة والختامية من البطولة والتي أسدل عليها الستار، أول من أمس، في مدينة فيلافيلها البرتغالية بعد وصول منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 إلى النقطة رقم 55 في صدارة الترتيب العام للبطولة بعد حلوله في المركز الثاني في السباق الرئيس للجولة في حين حلق بالمركز الثاني زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو الذي وصل للنقطة 37 بينما ذهب المركز الثالث إلى زورق ستيفان هاجن ووصل للنقطة 36.

وعانق المنصوري أول لقب له في المنافسة العالمية وفي الموسم الثاني له مع فريق أبوظبي وحافظ على لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي بالإضافة إلى تحقيق اللقب الرابع للفريق في البطولة، وتحقيق أول ميدالية ذهبية لفريق أبوظبي هذا الصيف.

وتصدر المنصوري الترتيب العام للبطولة منذ الجولة الثانية بعد وصوله للنقطة 35 واستمر في الجولة الثالثة في الصدارة برفع رصيده للنقطة رقم 40 وحافظ على الصدارة والترتيب العام في جولة الختام بالوصول للنقطة 55، وكانت المنافسة قد شهدت في البداية فوز الألماني ستيفان هاجن بالمركز الثاني في جولة الختام وإعلانه بطلا للعالم ولكن جاءت نتيجة الفحص الفني عقب السباق كي تلغي نتيجة ستيفان نظراً لقيامه بتجاوزات غير قانونية في محرك الزورق لكي يحصد المنصوري اللقب العالمي وبجدارة.