منتخب الجودو ينتظم في معسكر بودابست استعداداً لبطولة العالم

انتظم المنتخب الأول للجودو في معسكره الختامي بمقر المنتخبات الدولي التابع للاتحاد الدولي للجودو بالعاصمة المجرية بودابست، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب في بطولة العالم أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو ناصر التميمي، بجانب المدرب فيكتور، وأربعة لاعبين حسب تصنيفهم العالمي، هم: طلال شيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كغم، وجرجوري عمران تحت 90 كغم، وظافر ارام تحت 90 كغم، ومحمدوف عمر فوق 100 كغم.

وتأتي المشاركة في البطولة ضمن برنامج تحضيري طويل وافق عليه مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو.