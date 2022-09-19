القيسي يتوَّج بدولية «محاربي الإمارات»

أجبر البطل الأردني علي القيسي منافسه الكندي جيسي أرنيت على الاستسلام منذ الجولة الثالثة من أصل خمس جولات، ليتوّج بلقب وزن الريشة في بطولة «محاربي الإمارات» في نسختها الـ33 التي أقيمت مساء أول من أمس على صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي.

وأوفى علي القيسي بالوعد الذي كان قد قطعه للجماهير بردّ الدين لمنافسه الكندي الذي كان قد فاز عليه في النسخة الماضية بقرار الحكام عقب تعرّضه لإصابة أثناء النزال، إذ خاض لقاء أول من أمس بدافع الثأر من تلك الخسارة، وقدّم مستوى مميزاً قاده للفوز على منافسه الكندي بعد ثلاث جولات فقط.

وتوّج رئيس اتحاد الجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، البطل علي القيسي وبقية الأبطال الآخرين.

وفي بقية النزالات، فاز اللبناني جوش توغو بلقب وزن المتوسط على حساب منافسه الأذربيجاني طاهر ابدلييف، وتخطى البرازيلي إياغو ريبيرو منافسه الكولومبي خوان بويرتا في وزن الذبابة، وانتصر الكازاخستاني يركين دارمن على الأميركي تايلر راي في وزن المتوسط، وفاز الكويتي عبدالله بوشهري على منافسه الفلبيني جون أدجار في وزن المتوسط، وفي نزال السيدات تغلبت الفلبينية كولين بايرون على التركية ايسون إرغي في وزن الذبابة.