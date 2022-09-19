ثنائية لخيول «غودولفين» في مضمار «وودباين» الكندي

واصلت خيول فريق «غودولفين»، تألقها على صعيد سباقات مضامير الخيل حول العالم، بعد أن حققت، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، أمس، انتصارين مستحقين على مضمار «وودباين» الكندي، بانتزاع البطل الكلاسيكي «مودرن غيمس» لقب الشوط الرئيس «وودباين مايل» لخيول الفئة الأولى لمسافة 1600 متر، ونجاح «مسترياس نايت» في إهداء الفريق، الحفاظ على لقبه للعام الماضي في الشوط الافتتاحي «صمر ستيكس» الذي توّج به في نسخة 2021 زميله في الإسطبل المهر «البحر».

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة «مودرن غيمس» لقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و32 ثانية و77 جزءاً من الثانية بفارق 5.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد البرازيلي «إيفار» المملوك لـ«مزرعة بون تشانس» بإشراف المدرب باولو لوبو، وقيادة الفارس جوزيف تالامو، لتواصل الجياد الإماراتية تألقها بعد أن حل بالمركز الثالث الجواد «فينيست ساوند» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدربين سيمون وإي دي كريسفورد، وقيادة الفارس أندريا اتزيني.

واستطاع الفارس وليام بيوك، تكرار السيناريو ذاته مع المهر «مسترياس نايت» في شوط «صمر ستيكس»، بفارق ستة أطوال عن أقرب منافسيه الجواد «إبرايز» المملوك لإسطبلات «كلارافيتش»، بإشراف المدرب تشاد براون، فيما حل ثالثاً المهر «فليب ماي دير».

واكتسح مهر غودولفين «نيشنس برايد» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، سباق «جوكي كلوب ديربي» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3».