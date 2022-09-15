سيف بن زايد يلتقي فريق بني ياس للجوجيتسو المتوج بالبطولات وعددا من الفرق الرياضية بالنادي

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، فريق الجوجيتسو بالنادي الفائز بكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة للعام الحالي و بالإنجازات التي حققها اللاعبون في المحافل الدولية.

وحث سموه أبطال الجوجيتسو على مواصلة تحقيق الإنجازات وتمثيل النادي والدولة خير تمثيل في المسابقات والبطولات المحلية والدولية مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة ودعمها .

جاء ذلك خلال زيارة سموه لنادي بني ياس الثقافي بحضور سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، وسعادة العميد ناصر خادم الكعبي نائب الرئيس وعدد من مسؤولي النادي.

وحرص سموه أثناء الزيارة على الحديث مع لاعبي الفرق الرياضية، و حضور جانب من التدريبات، والتقاط الصور الجماعية مع الفرق، داعيا اللاعبين والإداريين إلى بذل المزيد من الجهود للإسهام في دعم جهود تطوير الألعاب الرياضية بالدولة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال سموه في حديثه مع الفرق الرياضية من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين الذكور والإناث إن البطولات المتحققة غالية لما تحمل من أسماء عزيزة تمثل فخرا لكل الإماراتيين، وما حققه هؤلاء اللاعبون في هذه الفترة القصيرة ليس سهلا لكنه لا يصعب على الأبطال مقدما سموه الشكر للجميع على روحهم الإيجابية و تمثيل الإمارات بما يليق بسمعتها الطيبة.

وأضاف سموه أن النتائج المتحققة محليا رائعة، لكن الأهم الحرص على التمثيل المشرف عالميا، والتفوق في الساحات الدولية برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي تحث الإماراتيين على التمثيل المشرف النموذجي في المحافل الدولية.

و أكد سموه أن تحقيق المنجزات يتطلب الجهد والعزيمة لكن الأهم استدامة النجاحات والحفاظ عليها من خلال مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.