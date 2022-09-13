«زورق الشارقة» ثاني مونديال الفورمولا2.. و«الأعطال» تلاحق فريق أبوظبي

عاند الحظ فريق أبوظبي للزوارق السريعة من خلال ختام الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 التي أسدل الستار على منافساتها في مدينة ريبادورو في البرتغال، بعد خروج وتعطل زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي من السباق الرئيس في بدايته بعد أن كان ثانياً، فيما حل زورق أبوظبي 36 ومتصدر المنافسة منصور المنصوري في المركز السادس في السباق الرئيس بعد انطلاقة متأخرة بسبب عطل تعرض له أيضاً في سباق الزمن، وكان المركز الأول من نصيب زورق جياكمو ساشي من موناكو، في حين حل في المركز الثاني زورق الشارقة 17 بقيادة سامي سيليو، وثالثاً الزورق الأميركي 12 برينت ديلارد.