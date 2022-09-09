المنتخب يواجه الأرجنتين ودياً في أبوظبي 16 نوفمبر

كشفت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم عن خارطة طريق المنتخب في الفترة المقبلة، ضمن استعدادات «الأبيض» للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة، أبرزها دورة كأس الخليج العربي في يناير المقبل، وبطولة اتحاد غرب آسيا مارس 2023، إلى جانب نهائيات كأس آسيا 2023.

واعتمدت اللجنة برنامج إعداد المنتخب، حيث ستكون أبرز المباريات الودية خلاله مواجهة منتخب الأرجنتين في أبوظبي يوم 16 نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات «التانغو» للمشاركة في مونديال 2022. وينطلق برنامج إعداد المنتخب الشهر الجاري بإقامة معسكر خارجي في النمسا من 17 إلى 27 الجاري، يخوض فيه المنتخب مباراتين وديتين الأولى مع باراغواي يوم 23 والثانية مع فنزويلا يوم 27، فيما ستكون المحطة الثانية بمعسكر داخلي في أبوظبي من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، سيخوض خلاله وديتين أمام الأرجنتين، ومنتخب كازاخستان يوم 19 منه.

ومن 26 ديسمبر المقبل إلى السادس من يناير 2023 سيدخل المنتخب في معسكر تحضيري لبطولة «خليجي 25»، التي ستقام من السادس إلى 19 يناير 2023، بعدها سيكون هناك معسكر آخر تأهباً لبطولة غرب آسيا، من 20 مارس إلى الثاني من أبريل 2023، فيما سيكون هناك تجمع خلال فترة الصيف من 28 مايو إلى 15 يونيو استعداداً لكأس آسيا. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، برئاسة حميد الطاير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، بحضور سويدان النابودة، نائب رئيس اللجنة، وأحمد الطنيجي وعبدالله بن طوق عضوي اللجنة، وعمر يبرودي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، وحسان فهد، رئيس قسم دعم المنتخبات. ووضعت اللجنة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب أروابارينا سيناريوهات عدة، في حال حدوث أي مستجدات خاصة بالروزنامة ومواعيد البطولات. وفي إطار تطوير قطاع المنتخبات والشؤون الفنية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية اتحاد الكرة 2038، تم تعيين الهولندي مارسيل لوكاسين مديراً فنياً لاتحاد الكرة، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها من خلال عمله في الاتحادين الهولندي والألماني، ونادي أرسنال الإنجليزي، ونادي النصر ونادي هوفنيام الألماني، إلى جانب عمله خبيراً في الاتحاد الأوروبي، كما تم تعيين مواطنه تاكو فان دي فيلدي مديراً لإدارة الشؤون الفنية والمنتخبات. واستعرض الاجتماع آخر التحضيرات المتعلقة بمشاركة منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في قيرغيزستان الشهر الجاري، وكذلك برنامج إعداد منتخب الناشئين للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا المقررة في جاكرتا أكتوبر المقبل، في حين تم استعراض واعتماد برنامج المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر الجاري، الذي سيشهد إقامة تجمع داخلي وخوض مباراتين وديتين أمام أحد المنتخبات الخليجية، وذلك بالتزامن مع أيام «فيفا».

أبرز تفاصيل برنامج إعداد المنتخب

■ معسكر خارجي في النمسا من 17 إلى 27 الجاري.

■ يواجه في معسكر النمسا ودياً باراغواي وفنزويلا.

■ معسكر داخلي في أبوظبي من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل.

■ يخوض في معسكر أبوظبي وديتين أمام الأرجنتين وكازاخستان.

■ معسكر تحضيري لـ«خليجي 25» من 26 ديسمبر إلى 6 يناير 2023.

■ معسكر آخر تأهباً لبطولة غرب آسيا، من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023.

■ تجمع خلال الصيف من 28 مايو إلى 15 يونيو استعداداً لكأس آسيا.