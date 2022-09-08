فريق أبوظبي للزوارق السريعة يتوجه إلى البرتغال

يتجه فريق أبوظبي للزوارق السريعة للفورمولا2 إلى مدينة ريبادورو البرتغالية، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم التي تستضيفها المدينة ابتداء من غد الجمعة حتى الأحد المقبل، في استمرار للتحدي القوي في المنافسة على لقب البطولة لموسم 2022.

وتغادر البعثة صباح اليوم في طريقها للدفاع عن لقب البطولة الذي يمتلكه الفريق منذ الموسم الماضي، ويترأس البعثة ناصر الظاهري مع مشاركة المتسابقين منصور المنصوري وراشد القمزي والطاقم الإداري والإعلامي للفريق.

وتستضيف البرتغال الجولة الثالثة في ريبادورو، ثم الجولة الرابعة والختامية مباشرة الأسبوع الذي يليه في مدينة فيلا فاليا، في تكرار لسيناريو الموسم الماضي، بعد أن احتضنت المدن نفسها آخر جولات البطولة.

ويتصدر الترتيب العام حالياً زورق أبوظبي 36، بقيادة منصور المنصوري برصيد 35 نقطة، ويحل ثانياً في الترتيب الألماني ستيفان هاجن برصيد 32 نقطة، في حين يأتي ثالثاً قائد زورق الشارقة سامي سيليو برصيد 22 نقطة.

وتحمل المشاركة الحالية لفريق أبوظبي تحدياً قوياً، خاصة أن المتصدر الحالي للترتيب العام هو المتسابق منصور المنصوري برصيد 35 نقطة، في حين يحل القمزي حامل اللقب في المركز السابع، بعد أن تعرض لحظ عاثر في جولات البطولة الأولى، وفي الوقت الذي يسعى من خلاله القمزي لتحسين مركزه والعودة مجدداً لمنصات التتويج في الجولة الحالية من البطولة، فإن المنصوري يحمل آمالاً قوية في أن ينافس على لقب البطولة في موسم 2022، خاصة مع تفوقه الفني الكبير، والمستوى القوي الذي قدمه في الجولة الأولى بحصد المركز الثاني، ولتكون أول منصة له مع فريق أبوظبي، قبل أن يكمل تفوقه أيضاً في الجولة الثانية، ويحقق لقب الجولة، ويتصدر الترتيب العام بجدارة أمام بقية المنافسين، ولتتحول عين المنصوري للجولة الثالثة من البطولة، وطموح الاستمرار على النهج والمستوى نفسهما اللذين بدأ بهما الموسم، في حين عانى القمزي في الجولة الأولى سيناريو غير متوقع، بعد أن كان متصدراً للسباق، ولكن خرج على إثر خطأ من أحد الزوارق، ثم حل في المركز الرابع من خلال الجولة الثانية، ليكون رصيده تسع نقاط وفي المركز السابع، حيث يحمل الرغبة في تعويض هذا التأخر من خلال الجولتين الثالثة والرابعة في البرتغال.

من جهته، وجّه ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي وراديو مان القمزي، الشكر قبيل المشاركة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكشف الظاهري عن عزيمة شباب الفريق القوية لأجل تقديم مستويات كبيرة عبر التحدي في ثالث جولات البطولة لمواصلة الدفاع عن اللقب.