برشلونة يمنح بيانيتش الضوء الأخضر للانضمام إلى الشارقة

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، توجه إلى الإمارات لاستكمال إجراءات انضمامه إلى الشارقة، مشيرة إلى أن برشلونة الإسباني منح بيانيتش الضوء الأخضر للانتقال إلى «الملك» خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «برسا يونيفرسال» الإسبانية، أن برشلونة وافق على رحيل بيانيتش إلى الشارقة بعدما تلقى عرضاً من الأخير يحصل بموجبه على عقد يمتد حتى 2025.

وأضافت: «الصفقة ستكون مفيدة لجميع الأطراف بحصول بيانيتش على مقابل مادي كبير، بينما سيحصل برشلونة على فرصة التخلص من ارتفاع أجور اللاعبين وتقليص النفقات التي تسببت له بأزمة كبيرة خلال فترة الانتقالات الحالية، وكادت تسهم في عدم قيد الصفقات الجديدة». وتابعت: «يعد بيانيتش ضمن ثلاثة لاعبين لم يشاركوا في أي مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، إلى جانب جيرارد بيكيه وممفيس ديباي، رغم أن ذلك يعد مفاجأة غير متوقعة خصوصاً بعدما حصل لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس على بطاقة حمراء في الجولة الأولى أمام رايو فاييكانو وتوقع المتابعون أن يشارك بيانيتش في الجولة الثانية أمام بلد الوليد».

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول اقتراب النصر السعودي من التعاقد مع الدولي البوسني، جاء عرض الشارقة القوي الذي يمتد ثلاث سنوات ليفتح الباب أمام بيانيتش لاتخاذ خطوة الرحيل عن النادي الكاتالوني. وأوضحت أن بيانيتش سينتقل إلى الشارقة من دون مقابل، إذ سيفسخ عقده مع برشلونة، وستقتصر المبالغ التي سيدفعها «الملك» على رواتب اللاعب البوسني.

يذكر أن ميراليم بيانيتش انضم إلى برشلونة في 2020 قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يظهر بشكل جيد مع «البلوغرانا» وانتقل الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى بيشكتاش التركي. ولعب بيانيتش 32 عاماً في العديد من الأندية أبرزها ليون الفرنسي 2008 -2011، وروما الإيطالي 2011 – 2016، ويوفنتوس الإيطالي 2016 – 2020، وبرشلونة الإسباني 2020 -2021، وبيشكتاش التركي 2021 – 2022، إذ تبلغ قيمته السوقية حالياً 9.5 ملايين يورو، بينما أعلى قيمة سوقية وصل إليها هي 70 مليون يورو في 2018. بيانيتش لم يشارك في أي مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي. النجم البوسني تلقى عرضاً من الشارقة يمتد حتى 2025.